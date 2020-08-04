وفيات كورونا.. 23 بمصر و3 بالبحرين و 2 في اليمن

المنامة/ الخليج 365-

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا، في عدة بلدان عربية، مساء الاثنين، بواقع 23 بمصر، و3 بالبحرين، وحالتين في اليمن، بجانب إصابة 59 في موريتانيا، وفق بيانات رسمية.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 157 إصابة جديدة بالفيروس، و23 وفاة، في تراجع لافت للحصيلة اليومية، بالإضافة إلى تماثل 1611 للشفاء.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الإثنين، هو 94 ألفا و640 إصابة بينها 4 آلاف و888 وفاة، و44 ألفا و66 متعافيا.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، عبر حسابها بتويتر، تسجيل 299 إصابة جديدة و3 وفيات، بالإضافة إلى تعافي 341.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 41 ألفا و835، منها 150 وفاة و 39 ألفا و7 متعافين.

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وفي اليمن، أعلنت اللجنة الطبية العليا لمواجهة وباء كورونا، عبر حسابها بتويتر، أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالإضافة إلى حالة شفاء.

ويرتفع إجمالي الإصابات في اليمن إلى ألفا و734 منها 499 وفاة و863 متعافيا، وذلك في المناطق التي لا تخضغ لسيطرة الحوثيين.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 59 إصابة جديدة بالإضافة إلى عدد مماثل تماثل للشفاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 آلاف و382، منها 157 وفاة و5 آلاف و174 حالة شفاء.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الاثنين، 18 مليونا و385 ألفا، توفي منهم أكثر من 695 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليون و607 آلاف، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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