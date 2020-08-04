الضفة.. مستوطنون يحرقون سيارتين ويخطون شعارات معادية للعرب

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365
أشعل مستوطنون يهود، الثلاثاء، النار في سيارتي مواطنين فلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وخطوا باللغة العبرية شعارات معادية للعرب، وفق مسؤول فلسطيني.
وقال مراد اشتيوي، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا فجرا بلدة "فَرعَتا" شرقي قلقيلية، وأشعلوا النار في مركبتين.
وأضاف اشتيوي، في اتصال هاتفي مع الخليج 365، أن النار أتت على أجزاء من المركبتيْن قبل أن يتمكن السكان من إخماد النار.
وأوضح أن المستوطنين خطوا باللغة العبرية شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين على جدار منزل بالبلدة.
وعادةً ما يقوم عناصر من حركة "تدفيع الثمن" الإسرائيلية، بشن هجمات من هذا النوع.
و"تدفيع الثمن" هي تنظيم عنصري يضم مستوطنين متطرفين، واعتاد شن هجمات على عقارات وممتلكات فلسطينية في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.
وتزايدت هذه الهجمات خلال السنوات الأخيرة، فيما يحمّل الفلسطينيون الشرطة الإسرائيلية المسؤولية عن عدم إلقاء القبض على المهاجمين وتقديمهم للمحاكمة.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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