الكهرباء توضح طريقة طلب تعويض عن التلفيات جراء انقطاع التيار

أكد حساب العناية بالمشتركين التابع لشركة الكهرباء، أنه بإمكان أي شخص التقدم بطلب تعويض عن التلفيات التي تحدث جراء انقطاع التيار الكهربائي، وذلك من خلال التواصل مع خدمة المشتركين.

وأوضح أنه يجب إرفاق صورة من الهوية الوطنية وفواتير الصيانة والأضرار مع الطلب المقدم، وذلك في رده على شكوى مستفيدة طالبت بالتعويض بعد انقطاع الكهرباء أكثر من 7 مرات في منزلها واحتراق ثلاجتها.