شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع تحسن في درجات الحرارة اليوم.. وهطول أمطار على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تحسن في درجات الحرارة لطقس اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه من المتوقَّع حدوث تحسن في درجات الحرارة، وأن يخفّ الحر عما كان عليه في الأيام السابقة على شمال المملكة.

كما توقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران، ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق بالمملكة.