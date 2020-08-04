شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» توضح خطوات طلب التعويض حال حدوث تلفيات نتيجة انقطاع التيار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح حساب العناية بالمشتركين التابع لشركة الكهرباء، أنه بإمكان أي شخص التقدم بطلب تعويض عن التلفيات التي تحدث جراء انقطاع التيار الكهربائي، وذلك من خلال التواصل مع خدمة المشتركين.

وأكد حساب العناية بالمشتركين، أنه يجب إرفاق صورة من الهوية الوطنية، وفواتير الصيانة، والأضرار مع الطلب المقدم.

جاء ذلك في رد الحساب على شكوى مستفيد، طالب بالتعويض بعد انقطاع الكهرباء مما أدى إلى حدوث تلفيات منها ثلاجات وأجهزة تكييف.