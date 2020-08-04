شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن عن تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل رقما قياسات سواء في الوفيات بفيروس كورونا أو الإصابات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال بيان المركز، سجلت ليبيا 226 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن تسجيل 10 حالات وفاة، وحالتي شفاء.

ولفت البيان إلى أن نتائج العينات أظهرت سلبية 931 عينة، فيما أصيب 226 حالة بفيروس كورونا، منهم 101 حالة جديدة، و125 حالة لمخالطين.

وبهذه النتائج يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس «كوفيد-19» في ليبيا 4063، منها 3345 حالة نشطة، و625 من المتعافين، و93 حالة وفاة.