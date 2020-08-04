شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الموريتانية تحذر من خطورة السيول بعد تسجيل عدة وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الداخلية الموريتانية، من خطورة السيول التي تشهدها أغلب المحافظات حاليًا والتي أدت إلى تسجيل عدة وفيات خلال الأيام الماضية، كان آخرها وفاة أربعة شبان غرقًا في يوم واحد.

لقي أربعة أشخاص جنوب شرقي موريتانيا حتفهم، من جراء الفيضانات والسيول التي تشهدها أغلب المحافظات حاليًا وأكدت وزارة الداخلية الموريتانية -حسبما نقلت صحيفة "الصحراء"

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وقد أعلنت وزارة الداخلية فى موريتانيا في وقت سابق مصرع شاب وتدمير 370 منزلًا من جراء الفيضانات الجارفة شرقى البلاد. وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن الشاب لقى مصرعه إثر سقوطه فى بركة مياه من جراء الأمطار والعواصف شرقى البلاد.

و على صعيد أخر، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 20 إصابة مؤكد بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 394 فحصا ليصل إجمالى الإصابات بالفيروس فى موريتانيا، منذ 14 مارس الماضى 6171.

وقال مدير الصحة العمومية سيدى ولد الزحاف - وفقا للإذاعة الموريتانية - إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 131 حالة شفاء ليصل العدد الإجمالى لحالات الشفاء 4430 شخصا، وبلغ عدد الوفيات الإجمالى 156 شخصا فى حين يواصل 1585 مصابا علاجهم فى المستشفيات.