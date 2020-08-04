شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 26 % نسبة انخفاض الجرائم المقلقة بإمارة الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض عدد الجرائم المقلقة لكل "100" ألف نسمة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك حسب الإحصائيات الصادرة عن إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أشاد العميد أحمد حاجى السركال مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، بجهود كافة فرق العمل المختصة في تعزيز الأمن والأمان ما ساعد على تحقيق نسبة نجاح واضحة والتي تمثلت في خفض معدل الجرائم المقلقة بالإمارة .. مثنياً على دورهم الفعال في تحقيق التطلعات التي نصبو إليها والتي تنسجم مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

وأوضح العميد السركال أنه بناء على المعطيات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية وتحديد أنواع الجرائم المسجلة تم وضع الخطط والحلول المناسبة للحد من وقوع الجرائم بكافة أنواعها وخفض مؤشر الجرائم المقلقة وذلك بزيادة نسبة التواجد الأمني لتعزيز التدابير والإجراءات الوقائية التي تطبقها شرطة الشارقة للحد من الجريمة وتكثيف عملها خاصة خلال الـ24 ساعة في كافة المواقع الحيوية في إمارة الشارقة إضافة للمبادرات والحملات التوعوية الشاملة التي قامت بإطلاقها الإدارات المختصة بالقيادة وحققت من خلالها نتائج ملموسة في تنفيذ الخطط التطويرية لخفض معدل الجرائم المقلقة حيث لعبت دورا كبيرا في توعية أفراد المجتمع في هذا الجانب كما أسهم تنفيذ وتوقيت برنامج التعقيم الوطني الذي طبقته الدولة في خفض أعداد تلك الجرائم.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة لم تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحسين فرص أداء العمل الشرطي من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها سعيا منها نحو تحقيق الأمن والسلامة لأفراد المجتمع ورفع نسبة الشعور بالطمأنينة والأمان على كافة الأصعدة.