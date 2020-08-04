شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب البحرينى تؤكد رفضها للاطماع التركية وتدعو لوقف الحركة الاقتصادية والسياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب البحرينى، تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الحملة التركية غير المسبوقة التي تستهدف سيادتها وسمعتها، والمساس بالإمارات مساس بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول العربية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، جددت اللجنة ادانتها واستنكارها لتصريحات وزير الدفاع التركي العدوانية ضد دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، فان اللجنة تؤكد رفضها القاطع والتام لما صدر من بيان لوزارة الدفاع التركية بخصوص بيان وزارة الخارجية بمملكة البحرين، البعيد كل البعد عن بيان حقائق الواقع ، ومحاولة واضحة للقفز على مبادئ القانون الدولي والمواثيق والاعراف الدولية، وتوتير العلاقات في المنطقة .

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ورأت اللجنة بانه قد حان الوقت لاتخاذ موقف خليجي وعربي تجاه التدخلات التركية السافرة في الدول العربية، ومن الواضح أن سياسة أنقرة في المنطقة تقوم على أجندة توسعية، وتخالف كل أعراف العلاقات الدولية، والقانون الدولي.

ونظرا لمواصلة التدخل التركي في الشأن العربي الداخلي واصدار التصريحات العدوانية ، وانطلاقا من مبدأ التضامن القومي العربي فإن لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب تدعو لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف الحركة الاقتصادية مع تركيا، ووقف السياح البحرينيين والخليجيين إلى المدن التركية.

وشددت اللجنة على ان الأمن الإقليمي الخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي طبقاً لميثاق جامعة الدول العربية، ولابد من تحركات جادة لمواجهة الأطماع التركية السافرة.