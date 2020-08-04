شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: استيراد دواجن من أوكرانيا خلال فترة تعليق الاستيراد عار عن الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الزراعة الأردنية، عبر منصّة (حقّك تعرف) بياناً نفت فيه المعلومات المتداولة بخصوص استيراد دواجن من أوكرانيا خلال فترة تعليق الاستيراد، مؤكّدة أنّ هذه المعلومات عارية عن الصحّة ومنافية للواقع.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فيما يلي نصّ البيان: إشارة إلى تداول بعض الأخبار حول السماح بإدخال لحوم دواجن ذات منشأ أوكراني إلى الأردن بالرغم من تعليق الاستيراد منها على خلفية تسجيل إصابة بمرض انفلونزا الطيور H5 بتاريخ 20 - 1- 2020 .

نود توضيح ما يلي:1- تقوم جميع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIe بالأخطار (التبليغ) عن تسجيل اي إصابة بالأمراض الحجرية الواجب الأخطار عنها علما بأن الأردن وأوكرانيا أعضاء بهذه المنظمة.

2- قامت السلطات الأوكرانية بالإخطار عن تسجيل إصابة بمرض انفلونزا الطيور بتاريخ 18 - 1 - 2020 م، وتم تأكيد الإصابة بتاريخ 20 - 1- 2020 وبناء عليه قامت وزارة الزراعة الأردنية بتعليق استيراد لحوم الدواجن من أوكرانيا و استثناء المنتجات المعاملة حرارياً.

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3- اعتبرت الحالة منتهية في أوكرانيا بتاريخ 4 - 3 - 2020 بعد أن تم إعدام كامل القطيع المصاب وعدده (120) الف طير وعمل منطقة عازلة وحظر التحصين للمرض وعمل مسح وبائي في المنطقة الغربية في أوكرانيا ومنع حركة الطيور داخل البلد..وهذه الإجراءات كافية لاعتبار الدولة خالية بعد انقضاء المدة القانونية (3) شهور و بأنها أصبحت خالية من المرض ...وهذا الإجراء تتبعه كافة دول العالم. 4- لكن وزارة الزراعة بالرغم من إعلان أوكرانيا دولة خالية منذ ذلك التاريخ 4 - 3 - 2020 كما هو منشور على موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (مرفق) لم تقم الوزارة برفع تعليق الاستيراد حتى تاريخه كحرص إضافي للتأكد من خلو أوكرانيا من المرض.

5 - أما ما ورد بخصوص استيراد دواجن من أوكرانيا للأردن خلال فترة تعليق الاستيراد فهو عار عن الصحة أو استخدم بطريقة منافية للواقع، حيث أن آخر كمية تم استيرادها من لحوم الدواجن المجمدة من أوكرانيا كانت قبل تاريخ تسجيل الاصابة وخلال شهر 12 / 2019 و تم تخزينها بطريقة الإدخال المؤقت في المناطق الحرة كون هذه اللحوم مذبوحة ومجهزة قبل اكثر من 45 يوما من تاريخ الوصول إلى الأردن وقبل شهرين من تسجيل الحالة.

6- تم لاحقاً السماح بخروج بعض كميات الدجاج الأوكراني من المناطق الحرة (مناطق التخزين) إلى المصانع كونها مذبوحة ومجهزة قبل تسجيل الاصابة بأوكرانيا وهي مجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ...وهذا الإجراء يطبق في جميع دول العالم بحال تسجيل إصابات بأحد الدول.

7 - إن قرار تعليق الاستيراد ليس إجبارياً وإنما تقوم كل دولة بأتخاذ الإجراءات التي تجدها مناسبة لمنع دخول أي مسببات مرضية إلى الدولة من خلال لجنة فنية متخصصة تدعى لجنة صحة الحيوان. 8- يوجد مندوب من الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن ضمن أعضاء لجنة صحة الحيوان ويشارك برفع التوصيات للوزير بالإضافة لوجود خبراء من الجامعات وكليات الطب البيطري والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والنقابات الزراعية.

9- ترجو وزارة الزراعة توخي الدقة عند نقل أي معلومات حول سلامة المنتجات وعدم إرباك القطاعات المختلفة بمثل هذه الأخبار التي تساهم بتباطؤ الحركة الاقتصادية بشكل عام ومنتجي الدواجن المحليين بشكل خاص.