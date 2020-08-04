شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جندى تركى مقتول فى مدينة رأس العين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن جنديا من قوات الاحتلال التركى وجد مقتولاً ، مساء الاثنين، في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي فى سوريا.

وذكرت مصادر محلية في المدينة لمراسل سانا أنه تم العثور على جندي من قوات الاحتلال التركي مقتولاً بالقرب من الفرن الآلي في المدينة جراء إصابته بعدة طلقات نارية حيث تنتشر هناك قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

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وتشهد مدينة رأس العين اقتتالاً متواصلاً فيما بين مرتزقة الاحتلال التركي الذي أدخل أرتالاً من الآليات العسكرية إلى المدينة في محاولة لوقف الاقتتال بين المجموعات الإرهابية التي تدعمها في المدينة المحتلة على خلفية خلافات بين الإرهابيين حول تقاسم المسروقات واستباحة منازل الأهالي بعد تهجيرهم منها.