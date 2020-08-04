اخبار الخليج

العثور على جندى تركى مقتول فى مدينة رأس العين السورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جندى تركى مقتول فى مدينة رأس العين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن جنديا من قوات الاحتلال التركى وجد مقتولاً ، مساء الاثنين، في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي فى سوريا.

وذكرت مصادر محلية في المدينة لمراسل سانا أنه تم العثور على جندي من قوات الاحتلال التركي مقتولاً بالقرب من الفرن الآلي في المدينة جراء إصابته بعدة طلقات نارية حيث تنتشر هناك قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

Advertisements

وتشهد مدينة رأس العين اقتتالاً متواصلاً فيما بين مرتزقة الاحتلال التركي الذي أدخل أرتالاً من الآليات العسكرية إلى المدينة في محاولة لوقف الاقتتال بين المجموعات الإرهابية التي تدعمها في المدينة المحتلة على خلفية خلافات بين الإرهابيين حول تقاسم المسروقات واستباحة منازل الأهالي بعد تهجيرهم منها.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جندى تركى مقتول فى مدينة رأس العين السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا