شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى وغضب بمطار البحرين لرفض إحدى شركات الطيران قبول شهادات فحص كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت إحدى شركات الطيران المسافرين التأكد من اشتراطات السفر الخاصة بالناقل الجوى قبل حجز التذاكر، جاء ذلك فى أعقاب إعادة عدد من المسافرين فى مطار البحرين أمس، بسبب أن فحوصات ما قبل السفر المتعلقة بفيروس «كوفيد-19» لم تجر فى منشآت طبية معتمدة لدى شركة الطيران بحسب صحيفة أخبار الخليج البحرينية.

ووفقا للصحبفة، أثار ذلك موجة من الغضب بين المسافرين الذين رأوا أن على شركات الطيران قبول الفحوصات التي تجرى في المستشفيات والعيادات التي تعتمدها حكومة البحرين، ويذكر أن الموجهات واللوائح التي بدأ سريانها في 1 أغسطس تشترط تقديم نتيجة فحص سلبي من الفيروس من عيادة معتمدة.

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وقال مسافر فرنسي (46 عاما) حجز للسفر إلى جنيف مع زوجته على متن رحلة لطيران الاتحاد: «هذا غير معقول. أجريت الفحص مع زوجتي يوم السبت في مستشفى ودفعت 80 دينارا، ولكن عند إجراءات المغادرة أبلغتني الشركة أنها لا تقبل سوى الفحص الذي يجرى في مستشفى البحرين التخصصي».

وانتابت مشاعر الغضب أيضا امرأة بحرينية أجرت الفحص في أحد المستشفيات العامة، وكذلك رجل بحريني أجرى الفحص بمستشفى الدفاع. وقد ردت الشركة حوالي 80% من المسافرين، ما خلق حالة من الفوضى في صالة المغادرة.

وأبلغ مسؤول بشركة طيران الاتحاد الزميلة «جلف ديلي نيوز» أنه يتعين على المسافرين اتباع التعليمات الصادرة عن الشركة في موقعها الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بفحوصات «كوفيد-19».