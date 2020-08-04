شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حريق ضخم بمطار مصراتة الدولى بليبيا دون أنباء عن خسائر بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع حريق ضخم، منذ قليل، فى مطار مصراتة الدولى، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الحريق.

وأظهرت صور التقطت للموقع، ارتفاع ألسنة اللهب فى قاعة المغادرة بالمطار.

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يذكر، أن الإدارة المشرفة على المطار، أعلنت في 26 من يوليو الماضى، تسيير أول رحلة إلى الخارج تابعة لشركة "الأجنحة الليبية"، وفقا للدليل المعد من قبل الطيران المدني الليبي.



حريق بمطار مصراتة



مشهد من الحريق