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رئيس وزراء اليمن يدعو لحلول عاجلة لاحتواء أزمة السيول فى مأرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك الاثنين، بوضع حلول عاجلة لدرء مخاطر محتملة جراء استمرار تدفق السيول الخارجة من سد مأرب.

وبحسب وكالة "سبأ"، شدد عبد الملك على ضرورة تكثيف الجهود لإغاثة المتضررين جراء السيول فى محافظة مأرب، والاهتمام بأوضاع النازحين.

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ووجه كذلك، بضرورة التنسيق مع المنظمات الإنسانية، لتكثيف الجهود الجارية في معالجة أوضاع المتضررين من السيول وتقديم العون والمساندة العاجلة لهم في مختلف المجالات.

وحث السلطة المحلية على سرعة تقديم الإغاثة والمساعدات اللازمة للمتضررين في كافة مديريات محافظة مأرب، وعلى وجه الخصوص للنازحين.

 

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