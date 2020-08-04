«الحمادي» يوضح ما هو الـ DNS وفوائده وطريقة عمله ومخاطره (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي المقصود بالـ DNS وفوائده بالاتصال بخدمة الإنترنت، وأيضا المخاطر التي قد يتسبب بها حال الدخول على مواقع غير موثوقة.
وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن DNS هو اختصار لكلمة نظام أسماء النطاقات، كما تتوفر أعداد كبيرة من عناوين الـ DNS .
وحذّر عبدالعزيز الحمادي من عناوين النطاقات غير الموثوقة والتي قد تتسبب في تعريض المستخدم لعمليات القرصنة وسرقة البيانات دون علمه.
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