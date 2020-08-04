شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم «ديدان» تخرج من باطن الأرض وأمانة جازان تعلق : ليس لها أضرار على الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت أمانة جازان مع مقطع فيديو متداول، انتشر على موقع تويتر، تظهر فيه مجموعات من الديدان تخرج من باطن الأرض بعد هطول الأمطار على الكورنيش الشمالي، ويتساءل مصور المقطع عن احتمال كون هذه الديدان سامة .

وقالت الأمانة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “الفيديو المتداول لديدان تخرج من باطن الأرض بعد هطول الأمطار لا تستوجب القلق كونها مخصبة للتربة ، وليس لها أي أضرار على الإنسان”.