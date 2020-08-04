بريق «التفاصيل المعتادة» يلمع مع «العودة للحياة الطبيعية»

«العودة إلى الحياة الطبيعية» حلم جميل طال انتظاره خلال الأشهر الأخيرة، وتطلعت العيون إليه وإن على مراحل. ومع الإجراءات الاحترازية، لم تعد الإجازة هي الحلم، بل باتت العودة إلى العمل والدوام اليومي ومشاركة الأحاديث مع الزملاء من التفاصيل التي يتطلع إليها الكثيرون بشوق كبير، أو الذهاب إلى النادي الرياضي، لقاء الأصدقاء واسترجاع كل تلك الأنشطة اليومية المعتادة التي كانت روتينية في السابق، لكن الحرمان منحها شعوراً مختلفاً وجعل منها حلماً جميلاً محملاً بالسعادة المنتظرة.

العودة إلى النادي الرياضي حملت معها شعوراً مختلفاً بالنسبة ل منصور عجلان، موظف بنك، فلم يكن هذا اليوم الذي فتحت فيه النوادي الرياضية في عجمان يوماً عادياً بالنسبة له، بل كان مختلفاً جداً، ويقول: كنت معتاداً على الذهاب إلى النادي بشكل شبه يومي، لكنها عادة ألزمت نفسي بها، لم تكن مرتبطة بالسعادة، ولم أكن أتخيل أنني سوف أكون يوماً متلهفاً للذهاب إلى النادي وكأنني مسافر لرؤية عائلتي.

أما رهف يحيى، موظفة تسويق، فتقول: العمل من المنزل بالنسبة للأمهات يعتبر من التحديات شبه المستحيلة، حيث يتداخل وقت العمل مع وقت المنزل، ومن الصعب أن نقنع الصغار وهم يشعرون بالملل بأنه علينا أن ننجز مهام العمل أولاً قبل أن نتفرغ لهم، هذا عدا عن الطقوس اليومية التي تتعلق بالعمل والتي نرتبط بها شعورياً دون أن ندرك، كالعادات الصباحية التي أصبحنا نحن إليها من المنزل، التأنق يومياً من أجل الذهاب إلى العمل، القهوة الصباحية على المكتب، والاجتماعات، أحاديث الزملاء الجانبية على عجل، والتواصل مع الناس، الفرص والطموحات، كل هذه الأشياء تجعلنا نشعر بالحياة تتدفق مع العودة إلى العمل.

عودة افتتاح مراكز الترفيه والحضانات كانت خبراً كفيلاً بجعل سمر إبراهيم، ربة منزل، تكاد تبكي من شدة السعادة، وتقول: وجود الأطفال الصغار في المنزل وحرمانهم من الخروج شكّل أزمة حقيقية بالنسبة لمعظم الأمهات، فمن الصعب أن نشرح لهم سبب وجوب التزام المنزل، ومن الصعب أن نقدم لهم البدائل دوماً وهذا ما شكل عبئاً كبيراً أرهق كاهل الأهل، فالأطفال في الأعمار الصغيرة يتمتعون بطاقة كبيرة ومرهقة بالنسبة للكبار.



محطة استراحة

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لقاءات الأصدقاء وجلسات المقاهي تعتبر جزءاً مهماً من روتين الكثيرين وخاصة الشباب الذين يجدون في هذه التجمعات محطة استراحة بعد عناء يوم عمل طويل، وفرصة للترفيه عن النفس وتبادل الأحاديث، سواء كانت هذه الجلسات تتم بشكل يومي أو على أوقات متباعدة، فهي متنفس مهم برأي مهند الشيخ، مدير علاقات عامة في شركة تجارية، ويقول: ربما يتفق الكثيرون معي في أن الرفاهية تعتبر رمزاً للحياة في الإمارات، ومعظم الناس يتمتعون بمستوى من الرفاهية، خاصة مع توفر خيارات كثيرة جداً ومنوعة جداً في قطاع المطاعم والمقاهي والفنادق، والتي تعتبر جزءاً مهماً في حياة الكثيرين للترفيه عن الكبار والصغار، لهذا كانت هذه الأماكن من أكثر الأشياء التي افتقدتها في فترة التباعد الاجتماعي، لأنني افتقدت معها الكثير من عاداتي سواء مع أسرتي أو مع أصدقائي.

توافقه الرأي كريمة بلقاس، ربة منزل، مشيرة إلى اعتياد نسبة كبيرة جداً من سكان الإمارات على الحياة المرفهة ذات المعايير العالية، وهذا ما جعل أمر الابتعاد عن عاداتهم المرتبطة بالسياحة الداخلية، والمقاهي والمطاعم المميزة، وأيضاً ارتياد المراكز التجارية ودور السينما ومختلف قطاعات الترفيه أمراً صعباً على الأسر، فالكثير من العائلات تجد متنفساً مهماً في المراكز التجارية التي توفر خيارات ترفيهية مميزة للكبار والصغار، ومثلها المطاعم والمقاهي التي ترتبط بعادات معظمهم.



هرمون السعادة



حسب د. نادر ياغي، أخصائي التحليل النفسي، ترتبط حالة السعادة التي يشعر بها الجميع بالعودة إلى ممارسة الأنشطة اليومية المعتادة في حياتهم بإفراز مادة الدوبامين «هرمون السعادة» كما يطلق عليه الجميع، ويقول: في العلاج النفسي نعتمد أحياناً نظرية الحرمان في العديد من الحالات، خاصة في تربية الأطفال، لأن هذا الحرمان يعطي قيمة مميزة لهذه الأشياء أياً كانت، وذلك راجع لآلية عمل إفراز الدوبامين في المخ، ويطبق كثيرون هذه النظرية أيضاً في حياتهم بربط المكافأة الشخصية بأشياء معينة قد يستطيعون منحها لأنفسهم بأي وقت، لكنهم يفضلون الاحتفاظ بقدراتها التحفيزية فيربطونها بالإنجاز الشخصي والمكافآت.

ويوضح د.ياغي أن الكثير من الناس اليوم سوف يشعرون بسعادة كبيرة جداً بمقابلة الأصدقاء كما في السابق، ويشعرون بسعادة الاكتشاف الأول عند قيادة السيارة والذهاب إلى العمل، وهذا عائد إلى حرمانهم من هذه الأشياء التي كانت تعتبر أموراً روتينية بالنسبة لهم.