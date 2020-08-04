"أدنى حصيلة منذ أكثر من 3 أشهر".. إصابات كورونا في مصر تزحف نحو الصفر

وسجلت مصر اليوم 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 167 أمس الأحد في حين بلغت الوفيات 23 حالة مقابل 31 في اليوم السابق.



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وتراجعت إصابات وباء كوفيد-19 في مصر دون مستوى المائتين، للمرة الثانية اليوم، لتسجل أقل مستوى لها منذ أواخر أبريل/ نيسان، بعد اقترابها في حزيران/ يونيو الماضي من ألفي إصابة يوميا.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة".

موعد تسجيل صفر إصابات

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، في وقت سابق، عن الموعد المتوقع لوصول مصر إلى مستوى "صفر إصابات".

وقال حسني، في تصريحات صحفية، إن "مصر خلال منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل ستسجل صفر حالات خطيرة للفيروس"، مشيرا إلى أن "عدد الإصابات تراجعت كثيرا للتو، والحالات المصابة حالتها تكون ضعيفة أو متوسطة".

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وأضاف: "فيروس كورونا لم ينته، لكن نتوقع أن مصر لن تسجل حالات خطيرة بحلول منتصف سبتمبر المقبل"، مشيرا إلى "تصريحات أدلى بها منذ شهرين تقريبا، أكد فيها أن ذروة الفيروس ستكون في شهر يونيو/حزيران، وأنه بحلول منتصف يوليو/تموز الجاري ستقل الأعداد".

وتابع المسؤول الصحي، أن "المنظومة الصحية في مصر حققت نجاحا كبيرا في مواجهة أزمة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "بروتوكول العلاج المصري هو الأنجح على مستوى العالم في السيطرة على الفيروس".



كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح، ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران.