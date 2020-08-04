وفاة 17 شخصا في سيول وأمطار شرقي اليمن

اليمن/ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية، في محافظة مأرب، شرقي اليمن، الإثنين، وفاة 17 شخصا، بينهم 8 أطفال، جراء السيول والأمطار الغزيرة المستمرة على المحافظة.

وقال مكتب وزارة الصحة بمأرب، في بيان، إن "مستشفيات المحافظة، سجلت وصول 21 حالة، منها 17 وفاة، و4 حالات إصابة (لم يذكر زمنا لكنه يرجح خلال أيام)، نتيجة الأمطار والسيول التي تشهدها المحافظة".

وأوضح البيان، أن "16 حالة توفت غرقا، بينها 8 أطفال، فيما توفت حالة واحدة نتيجة صاعقة رعدية".

وأشار إلى أن مكتب وزارة الصحة، وجه جميع المستشفيات برفع جاهزية الطوارئ، خلال إجازة عيد الأضحى، بسبب هطول الأمطار وتدفق السيول في عدد من مديريات المحافظة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت جماعة "الحوثي"، تهدم أربعة منازل وإجلاء 30 أسرة، إثر انهيار سد مائي جراء السيول، بمحافظة عمران، شمالي اليمن، حسب قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين.

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يأتي هذا، في وقت طالبت فيه الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، بإغاثة المتضررين جراء السيول في محافظات عدة بالبلاد.

وخلال الأسبوعين الماضيين، لقي نحو 20 شخصا حتفهم، جراء السيول التي ضربت محافظات عدة في اليمن، فيما تضررت آلاف الأسر ودمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، وفق تقديرات رسمية.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.

ويشهد البلد للعام السادس حربا عنيفة، بين "الحوثي" المدعومة من إيران، والحكومة المدعومة من السعودية، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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