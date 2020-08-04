عاصمة اليمن المؤقتة تغرق في ظلام دامس

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

يخيم ظلام تام على كل مدن محافظة عدن جنوبي اليمن؛ جراء خروج جميع محطات توليد التيار الكهربائي عن الخدمة؛ بسبب "أعطاب فنية" منذ صباح الإثنين، بحسب متحدث حكومي.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، محمد المسبحي، على صفحته بـ"فيسبوك"، إن محطات توليد الكهرباء (عددها 5) في العاصمة المؤقتة محافظة عدن "خرجت عن الخدمة بالكامل، بسبب أعطاب فنية في أكثر من موقع، منذ التاسعة صباحا (السادسة بتوقيت غرينتش)".

وأضاف أن المهندسين والفنيين في مؤسسة كهرباء عدن يعملون بشكل متواصل لإصلاح الخلل، من أجل إعادة المنظومة إلى العمل خلال الساعات القادمة.

يأتي ذلك غداة تحذير أطلقه المسبحي، الأحد، من توقف تام لخدمة الكهرباء في عدن الأربعاء؛ بسبب نفاد مادة البنزين المستخدمة في محطات التوليد.

وتعاني عدن من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، تبلغ ذروتها مع ارتفاع درجة حرارة الصيف، التي تتجاوز الأربعين أحيانا.

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وبشكل عام، تشهد غالبية محافظات اليمن انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، منذ نحو 6 أعوام؛ بسبب الحرب المستمرة، وتذبذب وصول الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة، في ظل عجز الحكومة والتحالف العربي عن معالجة هذا الوضع.

ويعاني اليمن من انهيار شبه تام في كافة القطاعات؛ جراء الحرب المتواصلة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.

وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية، إذ قُتل وجُرح أكثر من 70 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء أحياء.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني وجود امتدادات إقليمية له، فمنذ 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.



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