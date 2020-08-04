النظام السوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لـ"أهداف معادية" بسماء دمشق

الخليج 365

أعلن النظام السوري، مساء الإثنين، أن دفاعاته الجوية تصدت لـ"أهداف معادية" في سماء ريف العاصمة دمشق.

وفي خبر عاجل مقتضب، قالت وكالة "سانا" للأنباء، تابعة للنظام: "دفاعتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي".

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ولم تحدد الوكالة الجهة التي تنتمي إليها ما أسمتها بـ"الأهداف المعادية"، لكن إسرائيل عادة ما تشن غارات جوية على سوريا.

وأعلن النظام السوري، في 20 يوليو/ تموز الماضي، أنه تصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي قرب العاصمة دمشق، أسفر عن إصابة 7 جنود، بحسب مصدر عسكري.

ومن حين إلى آخر، تتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، منذ سنوات، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقواته وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، حيث تقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.