الكويت: صحة أمير البلاد تشهد تحسنا محلوظا

الكويت/ الخليج 365-

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين، أن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، "تشهد تحسنا محلوظا".

جاء ذلك في اجتماع استثنائي للحكومة عبر الاتصال المرئي برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

ووفق المصدر ذاته "طمأن رئیس مجلس الوزراء، المجلس على صحة الأمیر".

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وقال رئيس الوزراء إن صحة أمير البلاد "تشھد تحسنا ملحوظا".

ودعا أن "يمن الله عز وجل على أمير البلاد بتمام الصحة وأن يعود إلى الوطن سالما في القريب العاجل".

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، غادر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، "بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة".

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين أول 2019.

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