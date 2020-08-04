شفاء 90% من مصابي «كورونا» في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل



عقدت حكومة الإمارات، أمس الاثنين، الإحاطة الإعلامية في العاصمة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا»، شارك فيها عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وتحدث الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية، عن آخر مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.

وقال العويس: خلال المرحلة الماضية، التزمنا باستراتيجيتنا الاستباقية الهادفة إلى زيادة عدد الفحوص الطبية، واكتشاف الحالات مبكراً وعلاجها. وبذل خط الدفاع الأول جهوداً كبيرة متواصلة، للإسهام في نجاح الاستراتيجية.

وأعلن عن تجاوز عدد فحوص «كورونا» 5 ملايين فحص في الدولة بفضل دعم القيادة الرشيدة. كما أعلن أن الاكتشاف المبكر للحالات، مهد الطريق للجزء الثاني من الاستراتيجية المتبعة وهو علاج الحالات واستخدام بروتوكولات متطورة، حتى بلغت نسبة الشفاء 90%، وهي من بين الأعلى عالمياً.

وأضاف العويس: في مسار تطوير اللقاحات، حققنا بالتعاون مع مجموعة كبيرة من شركائنا الدوليين تطوراً ملحوظاً في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية التي انطلقت خلال يوليو/ تموز الماضي. والتزام الجمهور سيصنع الفرق وسيكون عاملاً مهماً لدعم عمل فرق خط الدفاع الأول والحفاظ على الإنجازات التي تحققت، لافتاً إلى أن عدم اتباع الإجراءات الاحترازية والقيام بالزيارات العائلية والتواصل، من دون مراعاة التباعد، أكبر تحدّ في مواجهة الفيروس.

وأعلن الدكتور عمر الحمادي، إجراء 27811 فحصاً جديداً كشفت عن 164 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، عزلت فوراً، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة إلى 61163، تشمل متلقي للعلاج والمتعافين، والوفيات.

كما أعلن ارتفاع حالات الشفاء، ليصل إلى 54863، بعد تسجيل 248 متعافياً جديداً، خرجوا من المستشفيات، وعادوا إلى أسرهم. كما أعلن عن عدم تسجيل أي وفاة، لليوم الثالث على التوالي، بحيث يكون عدد الوفيات 351. ومع هذه النتائج يبلغ عدد المصابين ب«كوفيد19» ومازالوا يتلقون العلاج 5949، من جنسيات مختلفة.

وقال الحمادي: التحدي مازال مستمراً، والعاملون في القطاع الصحي واصلوا عملهم الطبيعي خلال العيد. وهدفنا خلق بيئة خالية من مضاعفات الفيروس، ولن نصل إليه من دون انسجام بين الرؤية الاستشرافية، والوعي الفردي بأهمية الإجراءات المتخذة، والعمل الذي تصاحبه قناعة تكون نتائجه أكثر رسوخاً وثباتاً؛ فالقناعة بأهمية مقاومة الفيروس في الماضي والآن والمستقبل، ستحدد نجاحنا ومصيرنا.

وأضاف: جهاز المناعة هو العمود الفقري لسلاح الحماية في الجسم، فإذا دخل الفيروس، سيجد خلايا دفاعية مستعدة للتخلص منه مباشرة. ويضعف جهاز المناعة مع تقدم العمر، ويكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات والأورام، وهذا ما يفسر تعرض المسنين للمضاعفات، بعد الإصابة، بسبب قلة مخزون الخلايا الدفاعية لديهم. وخط الحماية الأول، اتباع أسلوب حياة صحي، وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي، والابتعاد عن التدخين واضطرابات النوم والسمنة والعوامل النفسية.

ونصح بالحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لمنتجات تعمل على تحفيز مناعة الجسم، وتقي من «كوفيد 19» وتستغل عامل الخوف والقلق لتسويقها.

وأكد أن ارتداء الكمامات يقلل فرص انتقال الفيروس، خاصةً أنه ينتقل عن طريق التواصل المباشر مع المصابين، الرذاذ من جسم المصاب، بالسعال أو العطس.

مضيفاً: لا ننصح بارتداء الكمامات للذين يعانون صعوبة في التنفس، أو غير القادرين على نزع الكمامات بأنفسهم دون مساعدة، والكمامات وحدها لا توفر الحماية المطلوبة، ويجب المحافظة على التباعد والتعقيم المستمر.

ورداً على سؤال عن أحواض السباحة، قال: لا يوجد دليل علمي يثبت أن فيروس «كورونا» ينتقل عبر السباحة في البحر أو الأحواض، ولكن يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ورداً على سؤال آخر عن المخالطة والمصافحة بين الأقرباء والأصدقاء، وخاصة بعد نتيجة الفحص السلبية لهم، قال الحمادي: وجود نتيجة سلبية لعينة أخذت منذ أيام، لا يعني التراخي في إجراءات السلامة ومخالطة الآخرين، فالنتيجة السلبية تعني أن الشخص كان غير مصاب وقت الفحص، ولا تعني بالضرورة أنه لا يزال سلبياً بعد مضي أيام.