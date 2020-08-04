طائرات الاحتلال تشن عدواناً على أهداف في غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شن الطيران الحربي «الإسرائيلي» غارات على أهداف تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة؛ بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مجدداً قرية زبوبا غربي جنين، واعتقلت 6 فلسطينيين في عصيرة الشمالية والخليل.

وقال جيش الاحتلال: إن طائراته ومروحياته الحربية أغارت على عدد من الأهداف التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، مشيراً إلى استهداف «بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحماس».

وكان جيش الاحتلال «الإسرائيلي» قد أعلن مساء أول أمس الأحد أنه تم «إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، اعترضتها منظومة القبة الحديدية». وقال متحدّث باسم مجلس بلدية شعار هانيغيف؛ حيث دوّت صفارات الإنذار في بيان، إن القذيفة الصاروخية لم تؤدِ إلى خسائر مادية أو بشرية.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس الاثنين، قرية زبوبا غربي جنين؛ حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال، بالاختناق؛ من جرّاء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع الذي أطلقه الجنود خلال الاقتحام.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن عدة دوريات عسكرية «إسرائيلية» اقتحمت القرية وسط إطلاق للقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في الشوارع وصوب المنازل، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات. وأضافت المصادر: إن جنود الاحتلال نفذوا عمليات عنف وعربدة في القرية خلال عملية الاقتحام، وأنهم دأبوا، في الآونة الأخيرة، على التنكيل بمواطنين يسكنون في أطراف القرية التي تقع قرب معسكر «سالم»، بزعم محاولات شبان إحداث فتحات في الجدار العازل بالمنطقة.

إلى جانب ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس الاثنين، خمسة فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس. وقال رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين ل«وفا»، إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من البلدة، وهم: جعفر رواجبة، وعقبة فايز شولي، وفارس بسام شولي، وباسم حامد شولي، ومحمد أحمد سوالمة؛ بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، أمس الاثنين، فلسطينياً من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وأفادت مصادر أمنية ل«وفا»، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت حسام حسن أبو حسين، لدى عبوره حاجز «الكونتينر» جنوب شرق القدس المحتلة. (وكالات)