«إسرائيل» تستهدف مجموعة مسلحة تسللت إلى الجولان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن جيش الاحتلال «الاسرائيلي»، أمس الاثنين، أنه استهدف مجموعة مكونة من أربعة مسلحين، كانت تعمل على زرع عبوات ناسفة بالقرب من السياج الأمني الذي بنته «إسرائيل» في الجولان السوري المحتل، فيما قُتل 18 شخصاً في اشتباكات بين الجيش السوري، وفصائل مقاتلة في شمال غرب سوريا، وسقط قتلى وجرحى بغارات روسية على ريف إدلب، ودفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية إلى محيط إدلب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال «الإسرائيلي» الكولونيل جوناثان كورنيكوس: إن العناصر الذين لم يحدد هوياتهم «كانوا في «إسرائيل» ولكن خارج السياج» الحدودي. وقال: إن وحدة، بغطاء من القناصة والغارات الجوية، هاجمت المتسللين قبل منتصف ليل الأحد/الاثنين بساعة، وأضاف: «نعتقد أن الأربعة قتلوا». وأشار إلى أن المتسللين حاولوا زرع عبوات ناسفة بالقرب من موقع عسكري في منطقة تل فارس.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه «يُرجح»، من دون أن يتسنى له التأكيد، أن المهاجمين ينتمون إلى «المقاومة السورية لتحرير الجولان»؛ وهو فصيل على صلة ب«حزب الله» اللبناني، تشكل قبل أكثر من ست سنوات؛ لشن هجمات ضد «إسرائيل» في المنطقة المحتلة.

من جهة أخرى، قُتل 18 عنصراً من الجيش السوري والفصائل المقاتلة؛ بينها هيئة تحرير الشام؛ (جبهة النصرة سابقاً) خلال اشتباكات اندلعت، أمس الاثنين، بين الطرفين في شمال غرب سوريا، على الرغم من سريان وقف لإطلاق النار.

وذكر المرصد، أن اشتباكات دارت فجراً في شمال محافظة اللاذقية الساحلية؛ إثر محاولة قوات الجيش السوري التقدّم في منطقة جبل الأكراد، الخارجة عن سيطرتها، وتصدّى مقاتلو الفصائل لها. وأوقعت الاشتباكات 12 قتيلاً من قوات الجيش والمجموعات الموالية لها، مقابل ستة من مقاتلي الفصائل؛ بينهم أربعة من «هيئة تحرير الشام».

وتسيطر على منطقة جبل الأكراد الملاصقة لإدلب، فصائل متشددة؛ بينها: «تنظيم حراس الدين» المرتبط بتنظيم «القاعدة». وتسيطر «هيئة تحرير الشام» حالياً مع فصائل معارضة أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها، وأجزاء من أرياف حلب واللاذقية المجاورة.

إلى جانب ذلك، نفذت طائرات حربية روسية، أمس الاثنين، غارات على أطراف مدينة بنش بريف إدلب قتل فيها 4 مدنيين؛ وذلك وفقاً لما أفاد المرصد السوري. وتزامن القصف الجوي الروسي على الأطراف الشمالية لمدينة بنش مع قصف مدفعي لقوات الجيش السوري.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد دخول رتل عسكري للقوات التركية، أول أمس الأحد، من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون شمال إدلب، ويضم الرتل نحو 40 آلية عسكرية وآليات محملة بالمعدات اللوجستية والذخائر، وتوجه نحو معسكر المسطومة الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها على طريق إدلب - أريحا.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت إلى الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4640 آلية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب أكثر من 11 ألف جندي تركي. (وكالات)