ناصيف حتي: لبنان ينزلق إلى دولة فاشلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

دخل لبنان هذا الأسبوع في مسار حكم المحكمة الدولية، الذي ستصدره في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في السابع من أغسطس/آب الجاري، وسط ترقب لما سيتضمن هذا الحكم، إضافة إلى التخوف من تداعياته على الأرض، في وقت تلقت حكومة «مواجهة التحديات» ضربة موجعة؛ عبر استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي؛ حيث تداول رئيسا الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب ، أمس الاثنين، في هذه الاستقالة، وقررا قبولها وتعيين المدير السابق للشؤون السياسية في الخارجية السفير شربل وهبي بديلاً له، ووقعا مرسوم تعيينه، بينما اعتصم محتجون أمام وزارة العدل؛ للإفراج عن ناشطين اثنين أوقفا على خلفية نشر مقال.

فقد وقّع عون ودياب مرسوم قبول استقالة الوزير حتي، ومرسوم تعيين وهبي وزيراً للخارجية . وأدلى حتي ببيان الاستقالة من مقر الخارجية، مؤكداً أن قراره بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة لم يكن شأناً عادياً في خضم انتفاضة شعبية ضد الفساد والاستغلال، ومن أجل بناء دولة العدالة الاجتماعية.وقال انه قبل التكليف أملا في التغيير والإصلاح؛ وأكد انه لم ولن يساوم على مبادئه وقناعاته وضميره؛ من أجل أي مركز أو سلطة.

وأضاف: «بعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية المصيرية ونظراً لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطناً حراً مستقلاً فاعلاً ومشعاً في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية».

وفي السياق، كشفت مصادر متابعة أن استقالة حتي جاءات اعتراضاً على الأداء الحكومي في عدد من الملفات، ونتيجة الخلاف بينه وبين دياب،على خلفية الموقف الذي أطلقه عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، كذلك بسبب شعوره بأن دوره مهمش.

‏و‏حيا رئيس حزب «القوات اللبنانية» ​سمير جعجع​ الوزير ​ حتي​ على شفافيته وصدقه واستقامته؛ لأنه نادراً ما رأينا في لبنان وزيراً يستقيل انطلاقاً من قناعاته.

‏مطلبياً اعتصمت مجموعة من «ثورة 17 تشرين» ومن العسكريين المتقاعدين، أمام وزارة العدل في بيروت، أمس الاثنين، تزامناً مع تحقيق المباحث الجنائية مع الناشط رائد المصري الذي ادعى عليه رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب على خلفية مقال بعنوان: «انتصر الفساد على الوزير... فاستقال»، والناشط علوان أمين الدين مؤسس ومدير مركز «سيتا» للدراسات؛ أي الموقع الذي نشر فيه المقال.

وبعد ترك الناشطين بسند إقامة، اعتبر المصري أنها «قضية رأي عام تتعلق بحرية الفكر والرأي والتعبير، وتتعلق بالسبب الأساسي لبدء ثورة 17 تشرين، وهو انهيار الدولة؛ نتيجة منظومة الفساد المستشري في الدولة»، مؤكداً أن «الاستدعاءات لن تخوفهم ولن تثنيهم عن المتابعة؛ لأنهم يريدون بناء وطن آمن».