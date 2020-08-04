ضيوف الرحمن يودعون البيت العتيق بالدموع وأمل العودة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، ودّع ضيوف الرحمن البيت العتيق بعد أداء طواف الوداع، لتكون آخر ما تراه أعينهم هذا البيت العتيق، راجين من المولى، عز وجل،أن يعيدهم إلى بيته الحرام أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.

وشهدت لحظات الوداع بين الحجاج، دموع الفراق، طاعة وقرباً من الرحمن داعين الله أن يتقبل منهم حجهم.

وقد سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التسهيلات لضيوف الرحمن، عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني بين كل حاج، ووضع الملصقات الأرضية بالمسجد الحرام، وتخصيص مسارات في صحن المطاف لكل فوج. وضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا» في موسمها الثامن قدمت الرئاسة العامة هدايا لحجاج بيت الله الحرام عند قدومهم وهي عبارة عن معقم وكمامات ومناديل معقمة وشنطة سجادة صلاة، ومظلة لكل حاج.

وأدى الحجاج أمس الاثنين، صلاة العشاء في أجواء إيمانية، وذلك عقب إتمامهم طواف الوداع في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ثاني أيام التشريق. يذكر أن حج هذا العام جرى في ظروف استثنائية واحترازية خاصة، حفاظاً على سلامة الحجاج وحرصاً على عدم انتشار فيروس كورونا.

ورغم الظروف الاستثنائية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، ظلت فرحة ضيوف الرحمن بأداء النسك ذاتها، فمشاعرهم الجياشة عانقت طهر المشاعر المقدسة، يلهجون بدعوات صادقة ويرفعون أكف الضراعة إلى السماء، تملؤهم السعادة والسرور، شاكرين تنظيم المملكة التاريخي لهذا الحج الاستثنائي.

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تفويج حجاج بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع وختام المناسك وسط منظومة خدمات متكاملة أُنجِزت بتعاون عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، الدكتور حسين الشريف، أن الوزارة ستبدأ قريباً في جمع الدروس المستفادة من الحج الاستثنائي الذي شهد إجراءات صحية وتنظيمية عالية الجودة، رغم ما يمر به العالم من ظروف جائحة كورونا، والبدء في الاستعدادات المتعلقة بموسم العمرة المقبل.

وأشار الشريف إلى أنه وفقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، فإنه يتم الحجر المنزلي للحجاج لمدة 7 أيام في منازلهم وعدم مغادرتها، إذ ستتم متابعتهم من وزارة الصحة للاطمئنان عليهم. وأكد أن الحجاج سيتم تجميعهم بعد الانتهاء من الحج ونقلهم إلى المطار للراغبين السفر جواً، ومن سيغادرون إلى مدنهم براً، سيتم نقلهم ودخولهم في الحجر المنزلي والتأكد من سلامتهم. وأشاد الشريف بالخدمات والتجهيزات والتنظيم الذي شهده موسم حج هذا العام من الخطط المختلفة التي ساهمت في تأدية ضيوف بيت الله الحرام مناسك الحج بكل سهولة.

(وكالات)