29 قتيلاً في هجوم «داعشي» على أحد السجون الأفغانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 29 شخصاً على الأقل حتفهم في عملية اقتحام سجن أفغاني بمدينة جلال أباد تبناها تنظيم «داعش»، وأدى الهجوم إلى فرار جماعي من السجن، في وقت تترقب البلاد معرفة مصير اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الأفغانية وطالبان بعدما انقضت مدته.

وبدأ الهجوم ليل الاحد بتفجير سيارة ملغمة عند مدخل السجن قبل أن يقتحم مسلحو التنظيم السجن الذي يُحتجز فيه العديد من زملائهم بعد القبض عليهم في حملة خلال الشهر الماضي، فضلاً عن مقاتلين آخرين من طالبان ومجرمين عاديين. وذكر متحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار أن ثلاثة متشددين قُتلوا في الهجوم الأولي كما لقي ما لا يقل عن 21 من المدنيين وأفراد قوات الأمن حتفهم في القتال وأصيب 43 شخصاً. وأوضح أن أكثر من 300 سجين لا يزالون فارين بعد الهجوم.

وقال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم ننجرهار، إن من بين السجناء البالغ عددهم 1793، أٌعيد القبض على أكثر من 1025 بعد محاولتهم الهرب، فيما ظل 430 داخل السجن. وأضاف «الباقون مفقودون». وأضاف أن المسلّحين لا يزالون متمركزين داخل وخارج السجن بعد يوم على بدء عملية الاقتحام. وأضاف أن القوات الخاصة مشطت حتى الآن أربعة من خمسة طوابق في مبنى قرب السجن حيث لا يزال العديد من المهاجمين يتمركزون منذ مساء الأحد.

والهجوم المستمر هو أكثر أعمال العنف دموية منذ اتفاق قوات الأمن الأفغانية وطالبان على هدنة لثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى التي انتهت الأحد.

وجاءت العملية غداة إعلان وكالة الاستخبارات في البلاد قتل القيادي في تنظيم «داعش» أسد الله أوراكزاي قرب جلال أباد. وأوراكزاي كان متورطاً في عدد من الهجمات الدامية التي استهدفت قوات الأمن الأفغانية، حسبما قال مدير عام الأمن في أفغانستان. (وكالات)