أسهم التكنولوجيا تواصل القفز.. و«وول ستريت» تنتعش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قادت أرباح أكبر من التوقعات لشركات كبرى، مكاسب مؤشرات الأسهم العالمية، خلال تداولات أمس الاثنين، وفي ظل ذلك، انتعشت الأسواق الأوروبية والآسيوية بمتوسط مكاسب 1.5%، بينما حظيت «وول ستريت» بدعم إضافي من شركات التكنولوجيا التي استهلت تداولات أغسطس بالقفز لمستويات قياسية جديدة.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، مع مراقبة إجراءات التحفيز المالي ونتائج الأعمال الفصلية للشركات، وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب بورصة «وول ستريت» بقيادة سهمي أبل ومايكروسوفت.

وارتفع سهم «مايكروسوفت» بعدما أكدت الشركة أنها تجري محادثات من أجل شراء أعمال تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون المحادثات الجارية بشأن حزمة تحفيزية إضافية، لدعم الاقتصاد الأمريكي، وسط استمرار الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن إعانات البطالة الإضافية، والتي انتهت صلاحيتها بنهاية الشهر الماضي.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب أسبوعية وشهرية في نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي مع انطلاق موسم نتائج الأعمال الفصلية.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1% ليصل إلى 26548.3 نقطة.

كما زاد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.94% إلى 3288.9 نقطة، وارتفع «ناسداك» التكنولوجي بنحو 1.4% مسجلاً 10899.1 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.

وواصلت أسهم التكنولوجيا أداءها المتفوق مقارنة ببقية السوق، حيث ارتفعت شركة أبل بنحو 2%، كما ارتفع تداول نتفليكس وجوجل وألفابت وأمازون، حيث ارتفعت جميع هذه الأسهم بنسبة 11.1% على الأقل منذ بداية 2020، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3% فقط في تلك الفترة الزمنية.

وصعدت شركة مايكروسوفت، أكثر من 2% بعد تأكيد التقارير حول إجراء محادثات لشراء تطبيق الفيديو الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة.

وارتفعت معنويات المستثمرين بدعم من موسم الأرباح، حيث تفوقت الشركات على التقديرات بمعدل قياسي، وأظهرت البيانات التي جمعتها «فاكت سيت» أنه حتى يوم الجمعة، تجاوزت 84% من شركات S&P 500 توقعات الأرباح، وإذا ظل معدل الإيقاع على هذا المستوى، فسيكون الأعلى منذ أن بدأت FactSet في تتبع المقياس في عام 2008.وكانت المتوسطات الرئيسية تأتي من مكاسبها الشهرية الرابعة على التوالي في يوليو، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 5.5% وقفز مؤشر ناسداك بأكثر من 6% في تلك الفترة الزمنية، وارتفع مؤشر داو 2.4% الشهر الماضي.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، وسط تفوق للأسهم الألمانية على خلفية تحسن بيانات القطاع الصناعي الصيني، لكن تحذيراً من إتش.إس.بي.سي، أكبر بنوك أوروبا، بشأن تنامي القروض الرديئة دفع أسهم القطاع المصرفي للانخفاض.

وخلال التداولات صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.06%، في مكاسب قادتها قطاعات التكنولوجيا وصناعة السيارات والنفط والغاز.

وتقدمت البورصة الألمانية الزاخرة بأسهم المصدرين 2.9% بعد أن أظهر مسح خاص نمو النشاط الصناعي في الصين بأسرع وتيرة له في نحو عشر سنوات، بفضل تحسن الطلب المحلي.

وتضررت أسهم البنوك مع انخفاض إتش.إس.بي.سي 4.4% بعد أن تقلصت أرباحه نصف السنوية أكثر من النصف، وعقب تحذير البنك من أن تكاليف القروض الرديئة لديه قد تتجاوز تقديراً سابقاً، لتصل إلى 13 مليار دولار في العام الحالي.

ونزل سهم سوسيتيه جنرال الفرنسي 2.3% مع إعلان البنك عن خسارة 1.26 مليار يورو (1.48 مليار دولار) في الربع الثاني من السنة بعد خفضه قيمة نشاط التداول.

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 2.24% عند 22195.38 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.78% إلى 1522.64 نقطة، متعافياً من أدنى مستوى في شهرين وأكبر خسارة في أربعة أشهر التي تكبدها يوم الجمعة.(رويترز)