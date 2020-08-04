مطالبات بجولة حاسمة وحل النقاط الخلافية في مفاوضات سد النهضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم، القاهرة: ”الخليج 365”

اتفق وزراء الري في مصر والسودان واثيوبيا خلال اجتماعهم أمس الاثنين في سياق جولة مفاوضات حول سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقي، على أن تواصل اللجان الفنية والقانونية مناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين المقبلين مع عرض النتائج في اجتماع وزاري بعد غد الخميس.

وطالب السودان،أن تكون الجولة الحالية من المفاوضات حاسمة، عبر تحديد أجندة محددة لمدة أسبوعين، فيما دعت مصر إلى حل النقاط الخلافية خلال اليومين المقبلين، وعرض المخرجات على الاجتماع الوزاري بعد غد الخميس .

وأكد ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني، في خطابه الافتتاحي أمام الاجتماع أن الوفد السوداني أجرى مشاورات واسعة منذ نهاية الجولة الأخيرة للمفاوضات خصوصاً بعد التداعيات السلبية لبدء ملء السد من دون تشاور مسبق.

وشدد الوفد السوداني على أن التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، أعاد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل، وتحديداً فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم.



سلامة سد الروصيرص



وأعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه الداعي لضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث، يؤمن سلامة سد الروصيرص، وتبادل سلس للمعلومات في هذا المجال، وبما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي.

ورحب السودان بالتقرير الإيجابي الذي قدمه الخبراء، معتبراً أن مقترحات الحلول التي قدمها التقرير يمكن أن تمثل أساساً لاتفاق مُرْضٍ للأطراف الثلاثة.

وطالب عباس أن تكون الجولة الحالية من المفاوضات جولة حاسمة، عبر تحديد أجندة محددة لمدة أسبوعين، مع إعطاء دور أكبر للمراقبين في تقريب وجهات النظر، والتركيز على القضايا المعلقة، والالتزام بعدم عرض أي قضايا جديدة على المفاوضات، بغرض الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، متضمناً اتفاقاً حول المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.

واتفق المفاوضون على مواصلة المفاوضات على مستوى الخبراء على المسارين الفني والقانوني، بالاستناد إلى تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي والتقارير المقدمة من الدول الثلاث بنهاية الجولة السابقة من المفاوضات، والعودة للمفاوضات بعد غد الخميس على المستوى الوزاري.

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التوافق حول النقاط الخلافية



بدوره، أكد محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري، أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية.ولفت الوزير المصري، إلى أن «التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، أما التباحث بشأن المشروعات المستقبلية، فسيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق».



مناسيب الأنهار تسجل معدلات أعلى



إلى ذلك، قال وزير الداخلية السوداني رئيس المجلس القومي للدفاع المدني الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، إن مناسيب الأنهار بمحطات الديم، ود مدني، الخرطوم، شندي، عطبرة، دنقلا، سجلت منذ السبت معدلات أرقام أعلى من معدلات نفس اليوم من العام 2019.

وأشار إلى أن الموقف حتى أمس بكل السودان في خريف 2020، بعد حصر الخسائر والممتلكات، يشير إلى وقوع 5 حالات وفاة و3 إصابات، مع انهيار كلي لعدد «1110» من المنازل، وانهيار جزئي لعدد «1272».