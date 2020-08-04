«الصحة العالمية» تشيد بإجراءات فيتنام في مكافحة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت ماريا فان كيرخوف رئيسة المجموعة الفنية لوحدة الأمراض الطارئة في منظمة الصحة العالمية، بإجراءات فيتنام لمكافحة كوفيد-19، واعتبرتها بلدا يحتذى به على هذا الصعيد.

وقالت ماريا فان كيرخوف : «تصرف الفيتناميون بسرعة وبشكل شامل، لديهم نظام يمكنه المساعدة في السيطرة على هذا الوباء. هذا ما نحتاج إلى رؤيته في جميع البلدان».

من جانبه، قال مدير برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية: «فيتنام تعرضت لعبء منخفض للغاية ووفيات متدنية، ولا تترك أي فرصة أمام تفشي المرض، وتبذل قصارى جهدها لمنع انتشار الوباء».

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي مواطنيه ودوائر الدولة إلى «عدم التراخي»، من أجل تجنب فرض «الإغلاق العام من جديد». وأدلى جان كاستكس بتصريحه من مدينة ليل (شمال فرنسا)، حيث أصبح وضع الكمامة إلزامياً في بعض «الأماكن العامة المفتوحة»،كما هي الحال في أي مكان آخر في البلاد. وأشار إلى أن «الفيروس ليس في إجازة، ونحن كذلك». وأوضح «يجب أن نحمي أنفسنا من هذا الفيروس، من دون تعليق الحياة الاقتصادية والاجتماعية، أي تجنب احتمال إعادة الإغلاق العام». وأعلن متحدث حكومي في أثينا أن اليونان ستلزم المسافرين باستخدام الكمامات أثناء وجودهم على سطح السفن السياحية المتجهة إلى جزرها، لتوسع بذلك تطبيق الإجراء الوقائي الذي كان يقتصر على الأماكن المغلقة.

وفي البرتغال قالت وزارة الصحة إنها لم تسجل أي وفيات بفيروس كورونا الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف مارس عندما تم فرض عزل عام، كما سجلت أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ ثلاثة أشهر. وقال وزير الدولة للصحة أنطونيو ساليس وهو يمسح دموعه «كانت الأوضاع صعبة للغاية في الأوقات الأخيرة. نحن سعداء للغاية بحدوث هذا».

إلى ذلك، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا لاذعا لمستشارة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا المستجد ديبورا بيركس بعدما حذرت من مرحلة جديدة تتصل بالوباء معتبرا تصريحاتها «مثيرة للشفقة».

وقالت بيركس التي تترأس خلية الأزمة المعنية بمكافحة الفيروس في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة دخلت «مرحلة جديدة» في مكافحة الوباء، حيث باتت المناطق الريفية مهددة كما المدن الكبرى. (وكالات)