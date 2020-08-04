جهاز للتحكم في الأحلام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طور العلماء جهازاً أطلقوا عليه اسم «Dormio» للتحكم في الأحلام، حيث لا يسمح الجهاز بتسجيل المعلومات حول الأحلام فقط، ولكنه قادر أيضاً على توجيهها، وتكرار بعض المعلومات في مرحلة مبكرة من النوم وبالتالي التأثير في محتوى الحلم.

واعتمد العلماء، أثناء تطوير الجهاز، على دراسات سابقة أظهرت أن نشاط الدماغ أثناء حالة «الهلوسة التنومية» (الحالة الانتقالية من الاستيقاظ إلى النوم) قريب جداً من حالة النوم السريع.

ولكن الاختلاف بين الحالتين أن الشخص في حالة «الهلوسة التنومية» يكون قادراً على إدراك الإشارات الخارجية، وعلى وجه الخصوص الأصوات، التي استفاد منها المطورون في الواقع.

ووفقاً للخبراء، يمكن الجهاز الشخص من سماع الأصوات أيضاً خلال النوم. وفق وكالة«سبوتنيك».

وقال آدم هار هورويتز، وهو أحد مطوري الجهاز: «يمكن أن تكون الأحلام حول موضوع معين مفيدة بعد الاستيقاظ، مثل حل مشكلة تواجه الشخص في الحياة»، وفق موقع «popmech».