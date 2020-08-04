العقار يقود الأسهم في أولى جلسات ما بعد العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على مكاسب في أول جلسة بعد عطلة عيد الأضحى، مستفيدة من ارتفاعات البنوك بالدرجة الأولى، وسط شراء انتقائي على أسهم في العقار والتأمين والطاقة، مثل «الاتحاد العقارية»، و«سلامة» و«طاقة»، مع تخطي السيولة حاجز 400 مليون درهم.

وكان من اللافت صعود «الاتحاد العقارية» بنسبة 12.15%، بعد استحواذه على 34% من سيولة سوق دبي، بما يعادل 94.6 مليون درهم، من خلال التداول على 301.48 مليون سهم.

وصعد «سلامة» 3.66%، بسيولة بلغت 14 مليون درهم، عبر التداول على 22.89 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، ظل النشاط متواصلاً على سهم «طاقة» ليحتل المركز الثاني في التداولات بقيمة 25.7 مليون درهم عبر التداول على 17.7 مليون سهم، وقفز 8.27% إلى 1.44 درهم، كما ارتفع «العالمية القابضة» 2.55% بسيولة جيدة بلغت 22.64 مليون درهم، مغلقاً عند 33 درهم.

وحصدت الأسهم القيادية في البنوك مكاسب جماعية بدءاً من «أبوظبي الأول»، بنسبة 0.73% و«الإمارات دبي الوطني» 2.26%، و«دبي الإسلامي» 1.06%، و«أبوظبي التجاري» 0.4%.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 405 ملايين درهم.



سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.7% إلى 2065.32 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والتأمين والاستثمار والنقل والسلع.

وزاد قطاع البنوك 1.54%، بارتفاع «دبي الإسلامي» 1.06%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.26%. وصعد قطاع الاستثمار 1.27% نتيجة صعود «دبي للاستثمار» 1.75%، و«سوق دبي المالي» 0.61%، و«شعاع كابيتال» 1.81%.

وزاد قطاع النقل 0.28% نتيجة ارتفاع «أرامكس» 1.22%، و«الخليج للملاحة» 0.61%، فيما نزل «العربية للطيران» 0.87%.

وفي المقابل هبط قطاع العقار 0.4%، متأثراً بنزول «إعمار العقارية» 0.38%، و«إعمار مولز» 3%، و«أرابتك» 4.72%، و«داماك» 2.55%، أمام ارتفاع «ديار» 4%، و«الاتحاد العقارية» 12.15%.



سوق أبوظبي



أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع 0.45% إلى 4324.14 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.53%، مستفيداً من ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.73%، و«أبوظبي التجاري» 0.4%، على الرغم من نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.54%.

وفي الوقت الذي استقر فيه قطاع الاتصالات بفعل استقرار سهم «اتصالات»، ارتفع قطاع الطاقة 1.57%، معززاً بمكاسب «طاقة» بنسبة 8.27%، على الرغم من استقرار «أدنوك للتوزيع» ونزول «دانة غاز» 0.56%، كما ارتفع قطاع الاستثمار 2.45%، مدعوماً بارتفاع «العالمية القابضة» 2.55%، و«إشراق» 6.47%.

وعلى العكس، نزل قطاع العقار 1.56%، مع نزول «الدار» 1.73%، على الرغم من ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.79%.

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توجه السيولة



وتصدر «الاتحاد العقارية» التداولات في سوق دبي، تلاه «أرابتك» بسيولة بلغت 40.84 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها نحو 18 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 27.4 مليون درهم، تلاه «طاقة»، ثم «العالمية القابضة».

وسجل «الاتحاد العقارية» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 12.15%، وفي المقابل كان التراجع الأكثر ل«أرابتك».

وجاء «أركان» في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي بنسبة 13.51%، وعلى العكس، كان التراجع الأكثر من نصيب «القدرة القابضة» بنزوله 4.95%.



الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 13.3 مليون درهم، محصلة شراء، منها 2.53 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و10.79 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 13.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 8.6 مليون درهم محصلة بيع العرب، و4.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 19 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 2.7 مليون درهم محصلة شراء العرب، و16.48 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 19.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 540 ألف درهم محصلة بيع الخليجيين، و18.64 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.



المؤسسات



أما على صعيد المحافظ الاستثمارية، فقد تباين أداؤها، مع توجهها نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 3 ملايين درهم محصلة شراء، وإلى البيع في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 16.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 16.5 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل في دبي بصافي استثمار بلغ 3 ملايين درهم محصلة بيع.