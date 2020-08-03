شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تفتح تحقيقاً لكشف ملابسات وفاة زوجة مواطن وابنته بحادث مروري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم الاثنين، فتح تحقيق لكشف ملابسات حادث ارتطام مركبة كانت تقودها امرأة برفقة ابنتها بأسوار أحد المنازل بجدة ما أدى إلى وفاتهما.

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وأبدت الأمانة أسفها للحادثة المؤلمة، داعية الله أن يتغمد الموتى بواسع رحمته وأن يشفي المصابين، كما أكدت اتخاذ الإجراءات النظمية بحق المخالفين.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لمواطن، يوضح فيه كيف تعرضت مركبة أسرته لحادثة الارتطام، ما أدى لوفاة زوجته وابنته ونقل ابنه لأحد المستشفيات، مطالباً بمحاسبة المتسببين بالحادثة.