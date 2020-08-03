شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حافلات تقل ضيوف الرحمن تصل المدينة المنورة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصلت مساء اليوم الاثنين، 10 حافلات تنقل ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج بكل يسر واطمئنان.

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يذكر أن حجاج بيت الله الحرام، أدوا في وقت سابق، طواف الوداع بالحرم المكي بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام، وسط إجراءات احترازية ووقائية وصحية عالية الدقة لضمان سلامتهم.

وكان حجاج بيت الله الحرام أتموا، أمس الأحد، ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.