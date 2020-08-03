شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. العثور على «مفقود الخرج» متوفياً في هذه المنطقة الصحراوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عثرت فرق جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، مساء اليوم الاثنين، على مفقود محافظة الخرج متوفياً بصحراء الدلم. Advertisements وأعلنت جمعية “غوث” للتوعية والإنقاذ، عثور أحد أعضائها على “مفقود الخرج” متوفياً بمنطقة صحراوية نائية في الدلم. ويأتي ذلك بعد ساعات من العثور على مركبة “مفقود الخرج” معطلةً ، وسط رمال الصحراء، حيث تم العثور عليه من قبل أحد أعضاء الجمعية.

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