الدفاع التركية: الشعوب العربية صديقتنا وندعو حكومة أبو ظبي للعودة إلى رشدها

وبحسب وكالة "الأناضول"، أوضحت الوزارة أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية البحرينية بشأن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي، لا يعكس الحقائق.

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ودعت الوزارة إدارة أبو ظبي والحكومات الداعمة لها "للعودة إلى رشدها"، مؤكدة على "الأخوة والصداقة القائمة بين الشعوب العربية وتركيا"، مضيفة "لا يمكن الدفاع عن السلام والاستقرار والأمن الإقليمي من خلال مساندة الانقلابيين، إنما بالوقوف إلى جانب القانون والشرعية".

وذكرت الوازرة أن إلصاق صفة "البناءة على الأنشطة الإماراتية المزعزعة للاستقرار والتي تنتهك القوانين الدولية والقيم الأخلاقية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، في مناطق مثل سوريا وليبيا واليمن والقرن الأفريقي، وإظهار ردة الفعل التركية المحقة على أنها تستهدف الأشقاء العرب، هو محاولة مؤسفة وغير مجدية".

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وأشارت الدفاع التركية إلى أنها تتعامل مع الملف الليبي وفق مبدأ "ليبيا لليبيين"، مشددة على أن تركيا تهدف إلى أن تكون ليبيا دولة مزدهرة وذات سيادة مستقلة وموحدة، تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني.

وأكملت الوزارة "التواجد التركي في ليبيا يأتي ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة وفقا للقانون الدولي وبدعوة من حكومة الوفاق الوطني الشرعية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لا بطلب من الانقلابيين".

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة "ستواصل بعزم وتصميم تقديمها الدعم الاستشاري والمساعدات والتدريب العسكري لليبيا".