الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي إسرائيلي

وأكد مصدر أمني رفيع في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" أن: "دفاعاتنا الجوية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة الشمالي".

وأضاف المصدر "أطلقت مروحيات إسرائيلية صواريخ من سماء الجولان السوري المحتل باتجاه مواقعنا العسكرية في بلدة القحطانية بريف القنيطرة وتم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط معظمها"، لافتا إلى أنه "يجري العمل حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري سوري قال فيه: "في تمام الساعة 10:40 من مساء اليوم قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة اقتصرت الخسائر على الماديات".

Advertisements

وبدوره أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شن مقاتلات إسرائيلية هجوما على أهداف عسكرية في سوريا، واصفا الضربات الجوية بأنها "رد على محاولة من عناصر معادية لزرع قنبلة على السياج الحدودي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن من بين الأهداف التي شملتها الضربات، مواقع مراقبة سورية وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة.

وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة، إن الهجمات جاءت ردا على على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم احباطها يوم أمس في جنوب هضبة الجولان.

وأضاف: "يعتبر جيش الدفاع، النظام السوري مسؤولا عن أي عملية تنطلق من أراضيه، وسيواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بسيادة دولة إسرائيل".