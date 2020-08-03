شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى: صحة أمير البلاد تشهد تحسناً ملحوظاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح الخالد، رئيـس مجلس الوزراء مبتهلاً إلى الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكشف الغمة عن بلدنا الغالي والعالم أجمع.

ورفع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى الأمير وسمو نائب الأمير وولي العهد والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ما نشر "القبس"

وطمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على الأمير التي تشهد تحسناً ملحوظاً بحمد الله وفضله، كما نقل رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير سموه حفظه الله ورعاه للجميع على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم.

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وبهذا الصدد دعا مجلس الوزراء المولى القدير أن يمن على أمير الكويت بتمام الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعود إلى وطنه سالماً معافى في القريب العاجل بإذن الله تعالى لمواصلة مسيرة العطاء لوطننا الغالي.

وشرح وزير الصحة للمجلس مستجدات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتفاصيل الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابة بالفيروس وحالات الشفاء والوفاة ومن يتلقون العلاج.

وتابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واطلع على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا

وقرر مجلس الوزراء الآتي: -التعميم على كافة المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج بضرورة تفعيل التأمين الصحي (تأمين السفر) شريطة أن يغطي تكاليف العلاج بالخارج في حال التعرض للإصابات أو الحوادث -يتعين على المواطن الكويتي القادم إلى البلاد من أي وجهة تقديم شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة كحد أقصى من موعد وصولهم إلى دولة الكويت، مع الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً