شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية فى سماء دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي. وقال مصدر عسكري: في تمام الساعة 10,40 من مساء اليوم قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة واقتصرت الخسائر على الماديات.

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