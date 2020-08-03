شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى: تحسن ملحوظ فى الحالة الصحية لأمير البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تشهد تحسناً ملحوظاً.

جاء ذلك ‏خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح.

ونقل رئيس مجلس الوزراء الكويتي تحيات وتقدير أمير الكويت إلى جميع أعضاء المجلس، على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم.

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