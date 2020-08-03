طائرات روسية تقصف منطقة خاضعة للتنظيمات الإرهابية في محافظة اللاذقية السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جماعة معارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية روسية قصفت مناطق جبلية خاضعة للتنظيمات الإرهابية المسلحة في محافظة اللاذقية الساحلية بغرب البلاد اليوم الاثنين بينما قصفت قوات الحكومة السورية المنطقة بالمدفعية والصواريخ. وذكرت المرصد السوري الذي مقره بريطانيا أن أفرادا من الجيش السوري وقوات متحالفة معه اشتبكوا أيضا مع مقاتلي التنظيمات الإرهابية خلال محاولتهم التقدم إلى بلدة على خط الجبهة قرب منطقة جبل الأكراد الاستراتيجية. Advertisements

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