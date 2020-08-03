وزير التعليم العالى الجزائرى يبحث التعاون المشترك مع السفير الامريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجزائرى عبد الباقى بن زيان اليوم الاثنين مع السفير الأمريكى بالجزائر جون ديروشر سبل تطوير التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في التدريب والبحث والتبادل العلمي بين جامعات البلدين.

وقال بيان لوزارة التعليم العالي الجزائرية اليوم الاثنين إن محادثات الجانبين شملت عددا من القضايا خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي, ومن بينها برنامج " فول برايت" للتدريب، وأيضا امكانيات تطوير التعاون وتوسيع افاقه في التكوين والبحث وتشجيع حركة الاساتذة الباحثين والتبادل العلمي بين الجامعات في البلدين من أجل التقارب واكتساب الخبرات والتجارب الميدانية والعملية.

وطلب الوزير الجزائري من الجانب الامريكي المساعدة في الاستفادة من تجارب الجامعات الأمريكية التي لها باع طويل في ميدان التدريب والتشغيل، كما اتفق الجانبان ايضا على تنويع التعاون ليشمل العديد من التخصصات العلمية والبحثية الأخرى.

وتطرق اللقاء كذلك إلى الوضع الوبائي الراهن حول فيروس كورونا وكيفية التعامل معه حيث عرض الوزير الجزائري أهم محاور البروتوكول الصحي الذي تم إعداده لمواجهة جائحة كورونا، واختتام السنة الجامعية الحالية وتحضير للعام الدراسي المقبل.

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