شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا: تسجيل 59 إصابة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالى إلى 6382 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ 14 مارس الماضي إلى 6 آلاف و382 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم /الاثنين/ - أنه خلال الساعات الـ24 الماضية وبعد إجراء 380 فحصًا، تم تسجيل 59 إصابة بالفيروس، في حين تعافى 59 مصابًا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5 آلاف و174 شخصًا.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 157 شخصًا، بينما يواصل ألف و51 شخصًا علاجهم في المستشفيات.

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