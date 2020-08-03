شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأثنين ،عن تسجيل 5 حالات غير محلية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1218 حالة .

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية ، أن الحالات الجديدة توزعت على 4 حالات لقادمين من الخارج ممن يقيمون في فنادق الحجر وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

وأشارت إلى تسجيل 32 حالة قد تماثلت للشفاء ، مشيرة إلى إجراء 4332 فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء و حتى الآن (611875) فحصاً.

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