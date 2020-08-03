شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الإماراتية": تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم /الإثنين/، تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عمر الحمادي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية /وام/ - أن عدد الفحوص اليومية الجديدة بلغ 27 ألفا و811 فحصا، كشفت عن تسجيل 164 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية اللازمة في مؤسسات الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 61 ألفا و163 حالة.

وأضاف الحمادي أن الوزارة سجلت 248 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى 54 ألفا و863 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، لافتاً إلى أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج يبلغ 5949 مريضا.

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