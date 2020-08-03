شكرا لقرائتكم خبر عن "موهبتك_فالبيت" مسابقة بالبحرين لدعم التباعد الاجتماعى وتفادى انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، إقامة مسابقة "#موهبتك_فالبيت"، والتى تأتى ضمن مبادراته الداعمة للشباب البحرينى بحسب صحيفة أخبار الخليج.

وقال الشيخ خالد بن حمد آل خليفة "تأتى المسابقة ضمن مبادراتنا لتنفيذ توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، لاحتضان ودعم الشباب البحرينى وتشجيعهم على إطلاق قدراتهم وإبداعاتهم فى مختلف المجالات، والتى ستعكس بصورة واضحة ما يتمتع به الشباب فى البحرين من مواهب متعددة".

وتابع: "وجهنا بإقامة هذه المسابقة فى هذا التوقيت بالتحديد، لتعزيز الإجراءات المتبعة التى اتخذتها اللجنة التنسيقية برئاسة ولى العهد، لدعم مبدأ التباعد الاجتماعى بين أفراد المجتمع من أجل المشاركة فى تحقيق شعار اللجنة #نواصل بعزم، لمكافحة جائحة كورونا كوفيد 19، التى بدأت تتراجع نسبيا فى المملكة بفضل الجهود المتميزة التى بذلتها اللجنة، وفق الخطوات الواضحة التى اتخذتها لمواجهة هذه الجائحة".

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وأضاف الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أن المسابقة تشكل منصة تنافسية جديدة للشباب نحو دفعهم لاستثمار طاقاتهم ومواهبهم من أجل المشاركة الفاعلة فى العملية التنموية، داعيا جميع الشباب للمشاركة فى هذه المسابقة لإبراز إمكانياتهم بمختلف المجالات التى تم اعتمادها لهذه المسابقة.

ومجالات المسابقة، والتى يميزها التنوع كالتمثيل، الغناء ، العروض الاستعراضية ، ألعاب الخفة، العزف ،الألعاب البهلوانية والرسم، كما تم اعتماد فئات المسابقة والتى تحدد بفئتين، الأولى فئة الكبار والتى تبدأ من عمر 16 عاما فما فوق، والثانية فئة الصغار والتى لا تتجاوز 15 عاما.

واعتمد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تخصيص أكثر من 60 ألف دولار جوائز للبطولة، وذلك فى إطار دعم المواهب، واستثمار طاقات الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية فى العملية التنموية.

وقد تم تشكيل لجنة التحكيم لهذه المسابقة، ويفتح باب التسجيل للمشاركين من اليوم الموافق 4 أغسطس الجاري، حيث سيغلق باب التسجيل يوم 15 أغسطس، على أن يتم بعدها اختيار المشاركات المتأهلة للمرحلة النهائية التي ستقام يوم 30 من الشهر ذاته.