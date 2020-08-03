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انهيار سد الرونة فى اليمن وتضرر عدد كبير من المنازل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار سد الرونة في منطقة حبابة بمديرية ثلأ في محافظة عمران اليمنية ، جراء سيول الأمطار .

وقالت مصادر محلية لوسائل إعلام يمنية، إن انهيار السد أدى الى سيول جارفة وتضرر عدد كبير من المنازل في مدينة حبابة .

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وأضافت المصادر أن المواطنين سارعوا إلى مساعدة سكان المنازل تلمتضررة وإجلائهم .

في حين حذرت السلطات بالابتعاد عن مجاري السيول 

 

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