شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار سد الرونة فى اليمن وتضرر عدد كبير من المنازل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار سد الرونة في منطقة حبابة بمديرية ثلأ في محافظة عمران اليمنية ، جراء سيول الأمطار .
وقالت مصادر محلية لوسائل إعلام يمنية، إن انهيار السد أدى الى سيول جارفة وتضرر عدد كبير من المنازل في مدينة حبابة .
وأضافت المصادر أن المواطنين سارعوا إلى مساعدة سكان المنازل تلمتضررة وإجلائهم .
في حين حذرت السلطات بالابتعاد عن مجاري السيول
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