شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران السورى يدمر مستودعا للذخيرة تابعا لحركة تحرير الشام الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت طائرات حربية سورية مستودعا ضخما للذخيرة لتنظيم "جبهة النصرة" في ريف إدلب شمال غربي البلاد، وتسبب ذلك بانفجارات متتالية سمع دويها حتى على أطراف مدينة حلب.

واستهدفت الغارة الجوية السورية أحد أكبر مستودعات "تحرير الشام" "النصرة" سابقا، للذخيرة والسلاح، فى محيط مدينة بنش بريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أسفر عن تدمير المستودع بشكل كامل.

وقالت مصادر إن "عملية الاستهداف أتت بعد رصد طائرات الاستطلاع أحد المواقع المعادية، والذي تبين أنه يستخدم من قبل المجموعات المسلحة كمستودع لتخزين الأسلحة والذخيرة، كما لوحظ وجود آليات بجانب المستودع تقوم بعملية النقل والتفريغ".

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وأوضحت أن هذا الرصد استدعى تدخلا سريعا من قبل الطيران الحربي عبر سلسلة من الغارات التي استهدفت الموقع وأسفرت عن تدميره.

وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحا كانوا موجودين على مقربة من المكان المستهدف.