شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث مع اسبانيا والنرويج القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفيًا، اليوم الاثنين، بوزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون بمملكة إسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا.

وذكر وكالة الانباء السعودية / واس/ انه تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، علاوة على مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما أجرى وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا، بوزيرة خارجية مملكة النرويج ايني إريكسون، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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